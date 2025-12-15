Accidente e incendio dejan automóvil calcinado en Morelos

MORELOS, COAH. – Un fuerte accidente vial, seguido de un incendio, se registró la mañana del domingo sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre Leona Vicario y Carranza, donde un automóvil terminó completamente calcinado.

Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos, informó que al arribar al lugar se localizó a Carlos "N", de 25 años de edad y con domicilio en esta localidad, quien se negó a recibir atención médica al no presentar lesiones visibles.

El joven conducía un automóvil Dodge Avenger color negro, modelo 2009, con placas del estado de Coahuila. De acuerdo con su versión, se dirigía al domicilio de un amigo cuando otro vehículo se le atravesó repentinamente; al intentar esquivarlo, perdió el control e impactó contra un poste de Telmex y la barda de un domicilio.

Acciones de la autoridad

Elementos del Cuerpo de Bomberos procedieron a sofocar el incendio de la unidad, mientras que el accidente quedó a cargo del Departamento de Seguridad Pública Municipal para el deslinde de responsabilidades.