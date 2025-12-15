Contactanos
Coahuila

Accidente e incendio dejan automóvil calcinado en Morelos

Un fuerte accidente vial, seguido de un incendio, se registró sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre Leona Vicario y Carranza.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 diciembre, 2025 - 03:29 p.m.
Accidente e incendio dejan automóvil calcinado en Morelos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MORELOS, COAH. – Un fuerte accidente vial, seguido de un incendio, se registró la mañana del domingo sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre Leona Vicario y Carranza, donde un automóvil terminó completamente calcinado.

      Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos, informó que al arribar al lugar se localizó a Carlos "N", de 25 años de edad y con domicilio en esta localidad, quien se negó a recibir atención médica al no presentar lesiones visibles.

      Placeholder

      El joven conducía un automóvil Dodge Avenger color negro, modelo 2009, con placas del estado de Coahuila. De acuerdo con su versión, se dirigía al domicilio de un amigo cuando otro vehículo se le atravesó repentinamente; al intentar esquivarlo, perdió el control e impactó contra un poste de Telmex y la barda de un domicilio.

      Placeholder

      Acciones de la autoridad

      Elementos del Cuerpo de Bomberos procedieron a sofocar el incendio de la unidad, mientras que el accidente quedó a cargo del Departamento de Seguridad Pública Municipal para el deslinde de responsabilidades.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados