Incertidumbre por retiro de letras monumentales y juegos infantiles en Allende

ALLENDE, COAH. – De manera sorpresiva, las letras monumentales de Allende que se encontraban en la plaza principal fueron retiradas como parte de los trabajos de remodelación del lugar, sin que hasta el momento se haya informado públicamente su destino final. Dichas letras habían sido instaladas en administraciones anteriores.

Durante el inicio de la remodelación de la plaza, obra que contempla una inversión millonaria, también fueron retirados los juegos infantiles. Aunque estos fueron pintados y restaurados por personal del municipio, la ciudadanía asumió que serían reubicados en algún barrio o colonia para el disfrute de niñas y niños, situación que hasta ahora no ha ocurrido.

A varios meses de distancia, habitantes de Allende señalan que se desconoce el paradero tanto de las letras monumentales como de los juegos infantiles restaurados, lo que ha generado inconformidad y cuestionamientos debido a la falta de información oficial sobre estos bienes públicos.

Inconformidad ciudadana por falta de información

Asimismo, ciudadanos refieren que existen otras situaciones similares dentro de la actual administración municipal; sin embargo, señalan que pocos se atreven a manifestarlo públicamente, incluso trabajadores, por temor a posibles represalias o malos tratos.