Coahuila

Ciclistas participan en la Rodada Guadalupana 2025 en la región Norte

Fe, tradición y deporte se unieron en un recorrido de 83 kilómetros con salida y meta en Morelos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 diciembre, 2025 - 04:35 p.m.
      MORELOS, COAH. – Ciclistas de la región participaron en la Rodada Guadalupana, sexta edición 2025, un evento que combinó fe, tradición y convivencia, reuniendo a familias y deportistas en una jornada de carácter religioso y recreativo.

      Recorrido de la Rodada Guadalupana

      La rodada partió de la Plaza Principal de Morelos y recorrió los municipios de Zaragoza, Nava, Villa Unión y Allende, para finalmente regresar al punto de inicio, completando un trayecto aproximado de 83 kilómetros.

      Impacto en la comunidad

      La actividad fue reconocida por promover la unión comunitaria, el deporte y las tradiciones, fortaleciendo el tejido social y fomentando la participación ciudadana en eventos que preservan las costumbres de la región.

