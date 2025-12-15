Ciclistas participan en la Rodada Guadalupana 2025 en la región Norte

MORELOS, COAH. – Ciclistas de la región participaron en la Rodada Guadalupana, sexta edición 2025, un evento que combinó fe, tradición y convivencia, reuniendo a familias y deportistas en una jornada de carácter religioso y recreativo.

Recorrido de la Rodada Guadalupana

La rodada partió de la Plaza Principal de Morelos y recorrió los municipios de Zaragoza, Nava, Villa Unión y Allende, para finalmente regresar al punto de inicio, completando un trayecto aproximado de 83 kilómetros.

Impacto en la comunidad

La actividad fue reconocida por promover la unión comunitaria, el deporte y las tradiciones, fortaleciendo el tejido social y fomentando la participación ciudadana en eventos que preservan las costumbres de la región.