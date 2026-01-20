Automovilista resulta lesionado tras choque con ferrocarril en cruce de Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - Un aparatoso accidente ferroviario se registró la mañana de este martes en Saltillo, cuando un automóvil fue impactado por un tren en el cruce de las vialidades Valentín Canalizo y Luis Echeverría Álvarez, en la colonia La Minita.

El percance ocurrió alrededor de las 11:12 horas. El conductor del vehículo, identificado como Roberto Valdés Hernández, de 60 años de edad, circulaba a bordo de un Nissan Tsuru con rumbo a las curvas de Landín cuando fue alcanzado por la locomotora que se desplazaba en dirección a Ramos Arizpe.

Tras el impacto, el automóvil fue lanzado hacia una cuneta del descanso vial, lo que provocó que el conductor quedara atrapado entre los fierros.

El propio afectado señaló a las autoridades que padece dificultades auditivas, razón por la cual no se percató de la proximidad del tren ni escuchó el silbato de advertencia.

Acciones de la autoridad

Personas que presenciaron el hecho solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Al sitio acudieron paramédicos de la Secretaría de Salud y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para liberar al lesionado y trasladarlo al hospital del ISSSTE para su valoración médica.

Detalles confirmados

Elementos de seguridad y autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y efectuaron labores de abanderamiento y limpieza, con el fin de normalizar la circulación vehicular en la zona.