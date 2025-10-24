Conmemoran en Ciudad Acuña el Día de las Naciones Unidas con llamado a la paz

Ciudad Acuña, Coah.– En el marco del Día de las Naciones Unidas, se llevó a cabo un acto conmemorativo en la plaza Panamericana, ubicada en el paseo de la Macroplaza, con la participación de instituciones educativas, autoridades y representantes de diversos organismos sociales.

Durante el evento, la exdirectora de la Mesa Redonda Panamericana, María de Jesús Vargas, destacó la importancia de fomentar la paz en todo momento y en todos los ámbitos de la sociedad. "Ha sido un trabajo constante, porque buscamos estar presentes en distintos eventos dejando siempre el mensaje de la paz", expresó.

En la ceremonia se abordó la situación actual del mundo, marcada por conflictos entre países, y se hizo un llamado a mantener el respeto, la tolerancia y la cooperación internacional como valores esenciales para la convivencia.

Los asistentes coincidieron en que este tipo de actividades son fundamentales para reforzar los ideales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y promover una cultura de paz desde la comunidad.