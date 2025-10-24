Alcalde de Nava lamenta proceso legal por fallecimiento de menor

Nava, Coah. – El alcalde Iván Ochoa Rodríguez calificó como "muy triste y lamentable" el proceso legal que enfrenta su administración por el fallecimiento de una menor, un hecho que —dijo— se originó en gestiones anteriores, pero que ahora corresponde resolver a su gobierno.

"Sí, ese es un tema muy interesante y muy triste, porque se ve envuelta la pérdida de una vida, una niña... Es muy lamentable. Vamos dándole seguimiento, estamos en pleito legal, porque es demasiado lo que se está pidiendo, 11 millones, pero no me pongo en el lugar del dolor de la familia", expresó el edil.

Ochoa Rodríguez subrayó que el municipio defenderá su postura dentro del marco jurídico, aunque aseguró que acatará lo que la ley determine.

"Vamos viendo de qué manera nos ponemos de acuerdo. Lo abordaremos en lo jurídico, en lo legal. Siempre acataremos lo que digan, siempre y cuando sea acorde a la ley", puntualizó.

El alcalde señaló que actuará con justicia y transparencia, reconociendo que "la pérdida humana es invaluable", y destacó que su administración enfrentará el caso con responsabilidad y respeto hacia la familia afectada.