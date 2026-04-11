Definirá Juzgado custodia de menor tras abuso en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – El caso del niño de 6 años presuntamente víctima de abuso sexual por parte de su medio hermano de 17 años entró en una nueva etapa legal en Ciudad Acuña, luego de que durante la madrugada se alcanzara un acuerdo para que el asunto avance por dos vías distintas: la familiar y la judicial.

De acuerdo con lo informado por el padre del menor, el proceso será llevado ante un juez de lo familiar, quien deberá resolver de manera formal con quién vivirá el niño y cuál será el régimen de convivencia, mientras paralelamente la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta para fincar responsabilidades al adolescente señalado.

Acciones de la autoridad

La ruta jurídica quedó dividida con claridad: por un lado, el tema de custodia, guarda y convivencia; por otro, la investigación penal bajo el esquema aplicable a personas adolescentes en conflicto con la ley, debido a que los hechos denunciados ocurrieron antes de que el presunto responsable alcanzara la mayoría de edad.

En el plano judicial, se espera la posible emisión de una orden de aprehensión o medida de presentación contra el menor infractor, quien enfrentaría un proceso especial conforme a la legislación de justicia para adolescentes, con sanciones distintas a las previstas para un adulto.

Una especialista en derecho familiar, Melisa "N", explicó que las medidas en estos casos pueden ir desde un internamiento por un periodo mínimo de cuatro años, hasta esquemas alternativos como libertad vigilada, brazalete electrónico o firmas periódicas, dependiendo del peso de los peritajes, entrevistas y pruebas que logre integrar la autoridad ministerial.

Detalles confirmados

El avance de la carpeta será determinante para establecer no solo la responsabilidad del adolescente, sino también las medidas de protección y reparación integral para la víctima, en un caso que ha generado fuerte conmoción social en la frontera.

En medio de este proceso también surgieron nuevos señalamientos, luego de que el padre del menor denunciara haber recibido imágenes y mensajes intimidatorios relacionados con un supuesto hecho ocurrido hace cinco años, cuando mantenía una relación con la madre del niño, situación que podría derivar en nuevas líneas de investigación.

Custodia del menor

Como medida inmediata de protección, tras una reunión sostenida en la Fiscalía General del Estado, se acordó de forma provisional que el menor permanezca bajo el cuidado de su abuela paterna, mientras el juez define la custodia definitiva.

La decisión busca garantizar al niño un entorno seguro, estable y emocionalmente protegido, alejándolo del conflicto entre los adultos involucrados y permitiendo el acompañamiento institucional durante el proceso.

Las instancias de protección a la infancia continuarán con la supervisión permanente del caso, a fin de salvaguardar los derechos del menor y asegurar que las decisiones judiciales prioricen su integridad física y psicológica.

El padre informó que actualmente permanecen a la espera de las citas en los juzgados, donde se determinará el rumbo legal tanto del proceso familiar como del procedimiento penal juvenil.