Ciudad Acuña será sede de la reunión internacional Port to Plains en 2026

Ciudad Acuña.– La ciudad fue confirmada como sede de la reunión internacional Port to Plains, un encuentro estratégico que se llevará a cabo en 2026 y que reunirá a representantes de distintos sectores de Canadá, Estados Unidos y México.

Jorge Ramón, encargado de la relación entre estos acuerdos y reuniones, señaló que se ha trabajado de manera constante en el fortalecimiento de este corredor internacional, el cual traerá importantes beneficios para la región fronteriza.

Explicó que la intención es que todo lo relacionado con el traslado de mercancías y servicios entre los tres países pueda concentrarse y llegar a la frontera de Acuña, impulsando el desarrollo económico y logístico de la zona.

Tras la realización de diversos trámites, se logró que la sede del evento sea compartida entre Ciudad Acuña y Del Río, Texas, lo que permitirá una mayor proyección binacional.

Indicó que este encuentro servirá como plataforma de promoción para que la frontera local muestre los beneficios y ventajas con los que cuenta, además de fortalecer la gestión para acelerar la construcción del segundo puente internacional.

"Será un evento de tres días, en donde se estarán dividiendo las conferencias y se estima la llegada de alrededor de 300 personas de los tres países involucrados", añadió Ramón.