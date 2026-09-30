Llevan brigada de salud al fraccionamiento Altos de Santa Teresa

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Autoridades estatales y municipales realizaron una brigada de salud en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, donde ofrecieron diversos servicios gratuitos a la población.

La jornada incluyó acciones enfocadas en la prevención y erradicación del dengue y la rickettsiosis, como parte de los servicios de atención instalados en el sector.

La brigada de salud en Ciudad Acuña incluyó la aplicación de vacunas y atención a mascotas.

Durante la brigada se habilitó un módulo para la aplicación de vacunas, así como un área de atención para mascotas, que incluyó la entrega de medicamentos para combatir enfermedades.

Además, los habitantes pudieron acceder a otros servicios gratuitos proporcionados durante la jornada.

Durante la jornada, se ofrecieron servicios para prevenir dengue y rickettsiosis en la comunidad.

La actividad forma parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado y el gobierno municipal para acercar servicios de salud a la población y fortalecer las medidas de prevención en los sectores habitacionales.