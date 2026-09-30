Renuncia de Francisco Correa en AHMSA tras robos millonarios de equipo

Unidades de vigilancia e instalaciones de la empresa siderúrgica Altos Hornos de México en Monclova.

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Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA), vinculó la drástica renuncia de Francisco Correa a la gerencia de Seguridad de la siderúrgica con la serie de robos de equipo industrial ocurridos al interior de la planta.

El representante laboral detalló que Correa renunció al cargo que ocupaba desde 1992, siendo sustituido por un nuevo mando proveniente de la zona norte del estado.

Valenzuela señaló que la dimisión resulta sospechosa dada la antigüedad del exfuncionario y la cercanía de una posible venta de la compañía, la cual beneficiaría económicamente al personal activo y retirado.

Añadió que la salida se da en el marco de investigaciones internas impulsadas por los propios ingenieros de la empresa ante la gravedad del saqueo.

Impacto Económico de los Robos

Explicó que tan solo el reciente robo de breakers eléctricos representa una pérdida calculada entre 900 mil y un millón de pesos en menos de un mes, por lo que las sustracciones acumuladas durante los últimos cuatro años de inactividad podrían constituir un quebranto financiero considerable.

Finalmente, el dirigente lamentó que las autoridades o la empresa hayan permitido la salida del encargado de la vigilancia sin antes esclarecer su eventual responsabilidad en los hechos.