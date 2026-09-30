Exobreros de AHMSA exigirán frenar prórrogas en el proceso de quiebra

Exobreros de AHMSA exigirán a jueza frenar prórrogas en el proceso de quiebra

La representación laboral enviará un oficio formal para solicitar que las extensiones de tiempo en la subasta sean mínimas y se agilice el pago de indemnizaciones pendientes.

DIANA ORTIZ

Trabajadores y exobreros de Altos Hornos de México en movilización por la resolución del proceso concursal.

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Los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) formalizarán ante el Juzgado del proceso concursal su exigencia de evitar el otorgamiento de prórrogas prolongadas que retrasen la resolución de la quiebra y la reactivación de la empresa.

El dirigente de la representación laboral, Julián Torres Ávalos, informó que remitirán un oficio dirigido a la jueza de la causa para solicitar que cualquier extensión de tiempo requerida para los trámites de la subasta sea mínima y no extienda la incertidumbre de los extrabajadores.

El representante gremial enfatizó que la postura del movimiento es contundente respecto a la necesidad de agilizar los tiempos legales del procedimiento. Lo anterior, argumentando que la base trabajadora requiere una solución rápida que ponga fin a la espera de sus pagos e indemnizaciones pendientes.