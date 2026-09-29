Feria Monclova 2026 presenta nueva cartelera de octubre

Monclova ya tiene plan para buena parte de octubre. La Feria Monclova 2026 se celebrará del 1 al 18 en el estacionamiento del Estadio Kickapoo Lucky Eagle y llegará con una cartelera que mezcla música norteña, cumbia, rodeo, lucha libre, comedia, espectáculos infantiles y juegos mecánicos. El cambio de ritmo será constante: una noche podrá terminar entre canciones y la siguiente frente a un ring. Para algunos, la diversión seguirá después del recinto con tragamonedas, ruleta o casino en vivo disponibles en 1xBet sitio, mientras la feria conserva el protagonismo con actividades presenciales. La programación combina jornadas sin costo de entrada con cinco eventos de pago y reparte sus nombres fuertes durante casi tres semanas. La propuesta también busca atraer visitantes de municipios de la Región Centro-Desierto y mantener movimiento alrededor del estadio.

Dieciocho días sin una sola fórmula

La apertura será con Sonido Mazter el 1 de octubre, pero el calendario enseguida cambia de tono. Elías Medina llegará el día 2, Rieleros del Norte el 3 y el rodeo ocupará la jornada del 4. Un día después, el escenario musical cederá paso a la lucha libre.

A partir de ahí, la feria seguirá saltando entre estilos. Payasónicos aparecerá el 6, La Granja Rifa el 7 y Mi Barrio Colombiano el 9. Tony Aguirre y La Brissa compartirán la jornada del 10, mientras Demon Hunters, Los Garrapatas y Clasificación R figuran después. La idea es clara: volver otro día debe sentirse distinto.

Muchas noches se podrán disfrutar sin entrada

Uno de los puntos fuertes de esta edición será la posibilidad de entrar gratis durante buena parte de la feria. Trece de las 18 jornadas tendrán acceso general sin costo, así que el público podrá elegir entre conciertos, lucha libre, juegos mecánicos y otras actividades sin depender siempre de una entrada de pago. Eso también facilita volver varias veces y encontrarse con un ambiente distinto en cada visita.

Entre las actuaciones y funciones con entrada libre estarán:

Sonido Mazter, el 1 de octubre;

Rieleros del Norte, el día 3;

lucha libre, los días 5 y 12;

Tropa Estrella, el día 8;

Tropicalísimo Apache, el 15;

Los Reyes del Camino, el 17.

La variedad continúa incluso cuando termina la actividad en el recinto. Después de una noche de concierto, lucha libre o juegos mecánicos, el entretenimiento puede continuar desde el móvil con tragamonedas, ruleta o mesas de casino en vivo. Así, la feria forma parte de una agenda de ocio más amplia durante octubre, mientras cada jornada mantiene su propio motivo para regresar.

Del escenario al ring y a los juegos

La variedad no se limita a los géneros musicales. El rodeo, las dos funciones de lucha libre, la comedia, los shows infantiles y el área de juegos mecánicos le dan a la feria varios centros de atención. Quien llegue temprano tendrá algo que hacer antes de que empiece el concierto.

También cambia la forma de jugar. En un casino online, tragamonedas, ruleta y mesas en vivo están disponibles en cualquier momento; en la feria, la experiencia depende del horario, el escenario y la gente alrededor. Ese contraste favorece al evento: ofrece algo que la pantalla no puede copiar del todo.

Un cierre que mantiene el ritmo

La recta final conservará algunos de los nombres más reconocibles. Tropicalísimo Apache actuará el 15 de octubre, Invasores de Nuevo León llegará el 16 y Los Reyes del Camino se presentará el 17. Marco Marroquín e invitados cerrarán la feria el día 18.

Más que apilar conciertos, Feria Monclova 2026 ha organizado octubre como una sucesión de ambientes. Habrá noches para bailar, otras para seguir una función desde las gradas y otras para recorrer juegos y puestos sin tener un artista como único destino. Esa mezcla le da a la nueva cartelera razones distintas para regresar.