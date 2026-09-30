Fiscalía General abre investigación por sustracción de dispositivos eléctricos en AHMSA

La Fiscalía General del Estado, a través de la delegación en la Región Centro, mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la sustracción de entre siete y nueve breakers eléctricos que se encontraban instalados al interior de Altos Hornos de México (AHMSA).

El delegado regional de la dependencia, Everardo Lazo Chapa, informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutan las órdenes de indagatoria y la recolección de datos de prueba.

Precisó que el reporte formal fue interpuesto por el personal afectado entre una semana y diez días atrás, luego de que durante una revisión preventiva detectaran que los equipos habían sido desinstalados y retirados del lugar.

Estado de las valuaciones

El funcionario estatal detalló que hasta el momento no hay personas detenidas ni imputadas como probables responsables. Asimismo, indicó que el monto total de lo robado aún no ha sido cuantificado debido a que las valuaciones periciales de cada uno de los artículos continúan en proceso dentro de las diligencias del caso.