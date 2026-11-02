Llenan panteones en Acuña para honrar a sus seres queridos
Familias visitan panteones para recordar y honrar a sus seres queridos, limpiando y decorando sus espacios en esta tradición que se transmite entre generaciones.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Familias acuñenses acudieron a los panteones de la ciudad para conmemorar el DÍA de Muertos y visitar los espacios donde descansan sus seres queridos.
Conmemoración del Día de Muertos
Durante la jornada, numerosas personas se reunieron en las tumbas de sus familiares para recordarlos y mantener viva su memoria.
Además de convivir con sus familias, los visitantes aprovecharon para limpiar y decorar los espacios de sus seres queridos, como parte de las tradiciones propias de esta celebración.
Preservación de Tradiciones
Algunas personas destacaron la importancia de preservar esta costumbre y transmitirla de generación en generación.
La afluencia de visitantes también se reflejó en las calles y vialidades cercanas a los cementerios, donde se registró una mayor concentración de personas y vehículos.