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Coahuila

Llenan panteones en Acuña para honrar a sus seres queridos

Familias visitan panteones para recordar y honrar a sus seres queridos, limpiando y decorando sus espacios en esta tradición que se transmite entre generaciones.

Por Ángel García - 02 noviembre, 2026 - 02:09 p.m.
Acuñenses acudieron a los panteones de la ciudad para conmemorar el Día de Muertos y recordar a sus seres queridos.
Acuñenses acudieron a los panteones de la ciudad para conmemorar el Día de Muertos y recordar a sus seres queridos.
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      CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Familias acuñenses acudieron a los panteones de la ciudad para conmemorar el DÍA de Muertos y visitar los espacios donde descansan sus seres queridos.

      Conmemoración del Día de Muertos

      Durante la jornada, numerosas personas se reunieron en las tumbas de sus familiares para recordarlos y mantener viva su memoria.

      Además de convivir con sus familias, los visitantes aprovecharon para limpiar y decorar los espacios de sus seres queridos, como parte de las tradiciones propias de esta celebración.

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      Preservación de Tradiciones

      Algunas personas destacaron la importancia de preservar esta costumbre y transmitirla de generación en generación.

      La afluencia de visitantes también se reflejó en las calles y vialidades cercanas a los cementerios, donde se registró una mayor concentración de personas y vehículos.

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