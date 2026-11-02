Llenan panteones en Acuña para honrar a sus seres queridos

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Familias acuñenses acudieron a los panteones de la ciudad para conmemorar el DÍA de Muertos y visitar los espacios donde descansan sus seres queridos.

Conmemoración del Día de Muertos

Durante la jornada, numerosas personas se reunieron en las tumbas de sus familiares para recordarlos y mantener viva su memoria.

Además de convivir con sus familias, los visitantes aprovecharon para limpiar y decorar los espacios de sus seres queridos, como parte de las tradiciones propias de esta celebración.

Preservación de Tradiciones

Algunas personas destacaron la importancia de preservar esta costumbre y transmitirla de generación en generación.

La afluencia de visitantes también se reflejó en las calles y vialidades cercanas a los cementerios, donde se registró una mayor concentración de personas y vehículos.