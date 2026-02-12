Inicia entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Este jueves dio inicio la entrega formal de tarjetas a las beneficiarias del programa federal Mujeres Bienestar, apoyo dirigido a fortalecer la economía y el bienestar de las mujeres en el municipio.

En total, se cuenta con aproximadamente 342 tarjetas disponibles para quienes realizaron su inscripción y fueron aceptadas en el padrón del programa.

La entrega de tarjetas se realiza en el Mercado de Acuña hasta el viernes.

El servidor de la nación, Alejandro Mayo, señaló que es de gran importancia que las personas beneficiadas acudan en tiempo y forma por su tarjeta, ya que a través de ella podrán disponer del recurso asignado.

Alejandro Mayo destaca la importancia de recoger las tarjetas a tiempo.

La entrega se lleva a cabo en las instalaciones del Mercado de Acuña y se extenderá hasta el viernes, por lo que se exhortó a las mujeres registradas a presentarse dentro del periodo establecido.

El programa Mujeres Bienestar apoya a 342 mujeres en Ciudad Acuña.

Autoridades destacaron que este tipo de apoyos federales han representado un respaldo significativo para las mujeres, quienes pueden destinar el recurso a gastos prioritarios y atención de necesidades básicas.