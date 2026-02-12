Impulsan turismo médico en Ciudad Acuña con nueva app digital

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer el sector salud y generar mayor derrama económica, fue creada la aplicación digital acunahealthcare.com, una plataforma que busca ofrecer mayores oportunidades a médicos de la localidad y, al mismo tiempo, impulsar el turismo médico en la región.

Ante la creciente demanda de especialidades médicas, la herramienta concentrará información de doctores y especialistas de Ciudad Acuña, facilitando a los visitantes la búsqueda de opciones para consulta o atención en distintos centros médicos.

¿Qué declaró Marco Antonio Cárdenas sobre la aplicación?

El médico Marco Antonio Cárdenas, representante del gremio médico en Acuña, destacó la relevancia de promover al sector mediante herramientas tecnológicas que permitan ampliar la cobertura y visibilidad de los servicios disponibles en la ciudad.

Explicó que a través de la aplicación, quienes arriben al municipio podrán localizar de manera rápida a especialistas, así como conocer la oferta de servicios complementarios, entre ellos opciones de hospedaje y alimentos.

¿Cuál es el objetivo de la nueva plataforma?

"La intención es que las familias se queden varios días y que la derrama se expanda a los diferentes sectores, para que Acuña logre seguirse posicionando", señaló.

Con esta iniciativa se busca no solo fortalecer la atención médica, sino también ampliar la permanencia de los visitantes y consolidar a Ciudad Acuña como un punto estratégico en turismo médico en la región.