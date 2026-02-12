Se le 'mete' a motociclista

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial dejó a un motociclista con lesiones de consideración, entre ellas fractura de pierna izquierda, luego de impactarse contra una camioneta que realizó un giro repentino e invadió su carril de circulación la mañana de este jueves sobre la avenida Deportivo.

El percance se registró alrededor de las 08:00 horas en el cruce con la calle Moctezuma, lo que generó la rápida movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

El lesionado fue identificado como Luis Miguel Ortega, de 30 años de edad, vecino del municipio de Frontera, quien conducía una motocicleta con dirección hacia el oriente cuando, de acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el sitio, una camioneta realizó un giro a la izquierda sin las debidas precauciones.

La unidad involucrada fue una Volkswagen Touareg color blanco, conducida por Jesús Gilberto Zaracho, quien fue señalado como presunto responsable al no verificar condiciones de seguridad antes de incorporarse, cerrándole el paso al motociclista.

Sin posibilidad de frenar o esquivar, el conductor de la moto terminó estrellándose contra el costado de la camioneta y cayó al pavimento, resultando con diversos golpes y una fractura en la pierna izquierda.

Socorristas de Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria en el lugar, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron en ambulancia a un hospital de la localidad, donde quedó bajo valoración especializada. Su estado de salud fue reportado como estable.

Peritos realizaron el croquis correspondiente y recabaron datos para el deslinde de responsabilidades, mientras las unidades fueron retiradas para restablecer la circulación en la zona.