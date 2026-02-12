Jóvenes del CAM 40 celebran San Valentín con venta de dulces en Nava

Nava, Coah. — Entre sonrisas, colores y mensajes de amistad, jóvenes del CAM 40 participaron en la venta de dulces y detalles con motivo del Día de San Valentín, productos que elaboraron con dedicación como parte de sus actividades escolares.

La venta de dulces en el tianguis

La actividad no solo representó una oportunidad para mostrar su talento y creatividad, sino también para fortalecer su confianza y fomentar la inclusión dentro de la comunidad, al interactuar directamente con quienes acudieron a realizar sus compras.

Apoyo de la comunidad

La venta se llevó a cabo en el Tianguis de la Unidad Deportiva Nava, donde familias y visitantes apoyaron la iniciativa al adquirir los obsequios, reconociendo el esfuerzo y entusiasmo de los jóvenes emprendedores.