MONCLOVA, COAH.— Un incendio de maleza y basura en un inmueble abandonado de la Sección 288 generó movilización de cuerpos de auxilio cerca de la medianoche de este jueves, luego que vecinos y automovilistas reportaron humo denso saliendo del predio ubicado sobre la calle Allende, casi en el cruce con Matamoros.

El incendio se originó en un inmueble abandonado

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al sitio y localizaron fuego activo en hierba seca y desechos acumulados dentro del recinto, el cual actualmente se encuentra sin uso y sin resguardo permanente. Las condiciones del lugar —con abundante material combustible— facilitaron que las llamas se extendieran por distintas áreas abiertas.

De acuerdo con los primeros reportes, de manera preliminar se presume que el siniestro pudo originarse por una fogata improvisada, presuntamente encendida por personas que ingresan al sitio durante la noche para resguardarse del frío. Esa "solución térmica", como suele pasar, terminó activando a medio cuerpo de emergencia.

Acciones del Heroico Cuerpo de Bomberos

Los vulcanos realizaron maniobras de control, sofocación y enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara o alcanzara construcciones cercanas. Oficiales municipales apoyaron en el acordonamiento preventivo mientras se desarrollaban las labores.

Aunque el humo fue intenso y se percibió en varias cuadras a la redonda, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración. Vecinos señalaron que la humareda causó alarma momentánea y obligó a varios a salir para verificar la situación.

Importancia de reportar actividades irregulares

Autoridades informaron que se mantendrán revisiones en el inmueble y no descartaron acciones de limpieza preventiva, además de reiterar el llamado a reportar actividad irregular en predios abandonados para evitar que estos espacios se conviertan en fogateros clandestinos con final de sirena.