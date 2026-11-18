CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Padres de familia y docentes del jardín de niños Refugio Pacheco se manifestaron para exigir mayor seguridad, luego de que el plantel fuera víctima del robo de cableado eléctrico.

La subdirectora del plantel hizo un llamado a las autoridades de seguridad para atender la situación, debido a los constantes robos que han afectado las instalaciones escolares.

Zona Vulnerable y Robos Recurrentes

Señaló que la escuela se encuentra en una zona vulnerable, donde personas aprovechan la falta de vigilancia durante las noches para cometer este tipo de delitos.

Por su parte, los padres de familia recordaron que anteriormente realizaron actividades para recaudar fondos y mejorar las instalaciones del jardín de niños, por lo que lamentaron que nuevamente se vean afectadas por la delincuencia.

Solicitudes de Seguridad y Reparación

Ante esta situación, docentes y padres solicitaron que se implementen rondines de vigilancia y se brinde apoyo para reparar el cableado robado, ya que actualmente trabajan sin energía eléctrica.