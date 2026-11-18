Largas filas de contribuyentes se registraron el último día de la campaña del Buen Fin en las oficinas de Recaudación de Rentas, donde ciudadanos acudieron para aprovechar los descuentos en licencias de conducir y regularizar adeudos de control vehicular.

Acciones de la autoridad

El administrador local de Recaudación de Rentas, Pablo González, señaló que hasta antes de concluir la jornada se tenían 2 mil 500 trámites concretados y cerca de 7 mil formatos generados, por lo que se tenía la expectativa de alcanzar la meta de 10 mil trámites en la región en esta campaña.

Explicó que este martes 17 de noviembre fue el último día para generar los formatos con los beneficios de la campaña, pero quienes lo realizaron tienen hasta el 30 de noviembre para liquidarlos y conservar los descuentos.

Detalles confirmados

El programa contempló licencias de conducir a mitad de precio, con excepción de las correspondientes a motocicletas, así como un estímulo de 3 mil 999 pesos para regularizar adeudos de control vehicular de 2025 y años anteriores.

La dependencia mantuvo la atención hasta las 4 de la tarde y recibió a los contribuyentes que permanecían en fila, mientras que mediante la plataforma Paga Fácil los pagos podían realizarse hasta la medianoche.

Hasta el momento no se tiene información que la campaña se vaya a extender, pero todos los que generaron el formato tendrán lo que resta del mes para cubrir el pago y aprovechar los descuentos.

Impacto en la comunidad

Mencionó que la región Centro cuenta con cerca de 135 mil contribuyentes y el porcentaje de cumplimiento ha aumentado de aproximadamente 50 a 58 por ciento, lo que representa una reducción del rezago a cerca del 40 por ciento, que se atribuye a los incentivos fiscales implementados por el Gobierno del Estado.