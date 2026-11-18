La caravana migrante que avanza desde Chiapas hacia la frontera norte podría llegar a la región Centro en cerca de tres semanas, con un contingente cercano a las 5 mil personas que superaría la capacidad de atención de los albergues de la Iglesia.

El padre Paulo Sánchez Valencia, encargado de la Casa del Migrante de Frontera, informó que mantienen comunicación con la Red Zona Norte para monitorear el desplazamiento del contingente, cuya capacidad de atención en los espacios disponibles de la región es de entre 330 y 400 personas, con un máximo estimado de 500.

¿Qué declaró Paulo Sánchez Valencia sobre la caravana?

Explicó que la caravana, denominada Dios con Nosotros, está en proceso de reorganización en Chiapas y mantiene como objetivo llegar a la frontera norte.

Señaló que autoridades de esa entidad, por instrucciones del Gobierno federal, ofrecieron trabajo a los migrantes para que permanecieran en el estado, pero rechazaron la propuesta porque su intención es continuar el recorrido por México.

Capacidad de atención en albergues

En cuanto a la capacidad de atención, señaló que la Casa de Nuestra Señora de San Juan, perteneciente a la parroquia del Verbo Encarnado, tiene capacidad para recibir entre 80 y 100 personas, mientras que la capilla de San Juan de los Lagos puede albergar entre 250 y 300 personas.

Para enfrentar la llegada de los migrantes, la iglesia ya cuenta con colchonetas y despensas reunidas en actividades de apoyo comunitario; sin embargo, advirtió que todavía necesitan ropa de tiempo frío debido a las bajas temperaturas y a las condiciones en que viajan los integrantes de la caravana.

Además de las necesidades humanitarias, manifestó preocupación por la vulnerabilidad de los migrantes ante el contexto político y las presiones del Gobierno de Estados Unidos hacia México, lo que puede traducirse en un trato inadecuado por parte de algunas instituciones.