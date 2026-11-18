CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El gobernador Manolo Jiménez dio el banderazo de inicio a la construcción de una nueva preparatoria en Ciudad Acuña, proyecto que contempla una inversión superior a los 10 millones de pesos.

Durante su visita a la ciudad, el mandatario estatal anunció que de manera simultánea se construirán 19 preparatorias en distintos municipios de Coahuila, como parte de las acciones para impulsar la educación.

Ubicación de la nueva preparatoria

El nuevo plantel estará ubicado en el sector Valle del Mirador, una de las zonas de reciente crecimiento poblacional al poniente de la ciudad.

El terreno fue donado por el Gobierno Municipal para desarrollar el proyecto educativo, mediante un trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila.

Proyectos educativos en el sector

Además, en este sector se contempla la construcción de planteles para los tres niveles básicos de educación, con el propósito de acercar los servicios educativos a las familias de esta zona de Acuña.