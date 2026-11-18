SALTILLO, COAH.- Coahuila registra más de 30 mil empleos generados y conserva condiciones para atraer nuevos proyectos de inversión, afirmó Alfredo López Villarreal, presidente de COPARMEX en la región Sureste.

El dirigente empresarial señaló que, pese a que durante el cierre de año algunas compañías realizan ajustes en sus plantillas y programan paros técnicos, hasta ahora no se han identificado movimientos fuera de lo habitual que representen un impacto considerable en el mercado laboral estatal.

Estabilidad laboral en Coahuila

Explicó que las suspensiones temporales de actividades previstas por algunas empresas se concentrarán principalmente en las últimas dos semanas de diciembre, como parte de la programación operativa que realizan cada año durante la temporada navideña. Precisó que, hasta el momento, no existe información sobre recortes importantes de personal relacionados con estos periodos de inactividad, por lo que el panorama laboral se mantiene sin afectaciones extraordinarias.

Aguinaldo y fondos de ahorro

En cuanto a las prestaciones de fin de año, López Villarreal indicó que entre las empresas afiliadas a COPARMEX no se tiene reporte de acuerdos para adelantar el pago del aguinaldo, por lo que se prevé que los trabajadores reciban esta prestación dentro de los tiempos establecidos por la legislación laboral. Agregó que otro de los recursos que tendrán impacto en la economía durante diciembre será la entrega de los fondos de ahorro, cuyo pago suele realizarse durante la segunda quincena del mes. Consideró que la disposición de estos recursos favorecerá el movimiento comercial, al representar un ingreso adicional para los trabajadores durante la temporada de mayor consumo.