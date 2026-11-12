Refuerzan combate al mosquito, activarán programa de vectores

CIUDAD ACUÑA, Coah.- El sector salud reforzará las acciones para combatir la proliferación de mosquitos en Acuña, mediante una campaña de fumigación y entrega de abate, luego de las recientes lluvias registradas en la ciudad.

Programa de Fumigación y Entrega de Abate

Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, informó que pondrán en marcha un programa de vectores para atender distintos sectores y prevenir la formación de criaderos.

El funcionario señaló que, aunque se ha trabajado con la ciudadanía en materia de prevención, se mantiene el llamado a evitar la acumulación de cacharros y recipientes que puedan almacenar agua.

Prevención de Criaderos de Mosquitos

Las acciones buscan reducir los espacios de reproducción del mosquito, especialmente ante la próxima llegada de la temporada invernal.