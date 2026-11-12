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Coahuila

Refuerzan combate al mosquito, activarán programa de vectores

La Jurisdicción Sanitaria 02 intensificará acciones preventivas con fumigación y entrega de abate en la ciudad.

Por Ángel García - 12 noviembre, 2026 - 02:03 p.m.
Autoridades de salud pondrán en marcha un programa de fumigación para combatir la proliferación de mosquitos.
Autoridades de salud pondrán en marcha un programa de fumigación para combatir la proliferación de mosquitos.
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      CIUDAD ACUÑA, Coah.- El sector salud reforzará las acciones para combatir la proliferación de mosquitos en Acuña, mediante una campaña de fumigación y entrega de abate, luego de las recientes lluvias registradas en la ciudad.

      Programa de Fumigación y Entrega de Abate

      Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, informó que pondrán en marcha un programa de vectores para atender distintos sectores y prevenir la formación de criaderos.

      El funcionario señaló que, aunque se ha trabajado con la ciudadanía en materia de prevención, se mantiene el llamado a evitar la acumulación de cacharros y recipientes que puedan almacenar agua.

      Prevención de Criaderos de Mosquitos

      Las acciones buscan reducir los espacios de reproducción del mosquito, especialmente ante la próxima llegada de la temporada invernal.

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