CIUDAD ACUÑA, COAH. – Acuña se mantiene sin casos de dengue y rickettsiosis, informó Eliud Aguirre, secretario de Salud en Coahuila, quien destacó el trabajo preventivo realizado en la región.

El funcionario señaló que la región se mantiene libre de casos, aunque advirtió sobre el riesgo de que estas enfermedades vuelvan a registrar cifras elevadas, como ocurrió en años anteriores.

¿Qué declaró Eliud Aguirre sobre la rickettsiosis?

En el caso de la rickettsiosis, indicó que Coahuila registra actualmente 58 casos y señaló que una de las principales preocupaciones es la mortalidad asociada con esta enfermedad.

Aguirre destacó la importancia de la prevención y exhortó a las familias a mantener cuidados con sus mascotas para reducir los riesgos de contagio.

¿Cómo prevenir el dengue en Acuña?

Respecto al dengue, llamó a la población a eliminar cacharros y atender espacios que puedan convertirse en sitios de reproducción de mosquitos.