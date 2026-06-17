FGR asegura pipa con 45 mil litros de combustible en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Una pipa cargada con aproximadamente 45 mil litros de combustible fue asegurada por autoridades federales y estatales durante un operativo realizado la mañana de este miércoles en las inmediaciones del ejido El Dorado, sobre la carretera libre Saltillo-Torreón.

La movilización fue encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de personal de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes detectaron una unidad tipo cisterna conectada de manera clandestina a un ducto de hidrocarburos mediante un sistema de bombeo utilizado presuntamente para la extracción ilegal de combustible.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento de la intervención la pipa se encontraba completamente abastecida, alcanzando su capacidad máxima de almacenamiento, por lo que las autoridades procedieron de inmediato a su aseguramiento.

Durante las labores de inspección también fueron localizados tres vehículos particulares que presuntamente participaban en la operación ilícita. Se trata de dos camionetas Ford y una camioneta Ranger, las cuales quedaron bajo resguardo para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Tras el despliegue de seguridad, la zona fue acordonada mientras peritos y agentes federales realizaban las diligencias necesarias para determinar el origen del combustible y establecer la posible participación de otras personas en los hechos.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con la extracción, posesión y transporte ilegal de hidrocarburos. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían reportado personas detenidas.