Abraham González aclara denuncias contra maestros en la región

De un total de 20 denuncias interpuestas relacionadas con personal del sector educativo en la región, cinco corresponden a señalamientos por abuso sexual en contra de maestros, informó el titular de Servicios Educativos, Abraham González.

Entrevistado sobre el tema, el funcionario aclaró que actualmente ninguna de estas denuncias se encuentra en etapa que amerite suspensión laboral, ya que los casos permanecen en fase de investigación por parte de las autoridades competentes, sin que hasta el momento se haya emitido resolución o medida cautelar que obligue a separar del cargo a algún docente.

¿Qué dijo Abraham González sobre las denuncias?

En referencia al caso específico de un maestro de educación física señalado recientemente en redes y entre padres de familia, González aseguró que Servicios Educativos no ha sido notificado oficialmente de alguna denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado.

"No me han avisado que exista una denuncia", declaró, subrayando que la dependencia únicamente puede actuar conforme a los procedimientos legales formales una vez que recibe notificación oficial por parte de las instancias ministeriales.

Asimismo, descartó tener conocimiento de que agentes de la Agencia de Investigación Criminal hayan acudido a algún plantel para detener o presentar a investigación a un docente, señalando que hasta ahora la información difundida corresponde únicamente a rumores sin confirmación oficial.

Detalles sobre las denuncias a maestros en Coahuila

Finalmente, el titular reiteró que Servicios Educativos mantiene protocolos de atención inmediata en caso de denuncias contra personal docente, los cuales se activan únicamente cuando existen reportes formales ante las autoridades correspondientes.