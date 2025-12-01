Juan Ruvalcaba organiza protesta de exobreros de AHMSA en Coahuila

Los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) continúan en proceso de reorganización para definir si reactivarán el viaje a la Ciudad de México, mientras mantienen la expectativa de que la presidenta de la República visite la Región Centro antes del próximo 15 de diciembre, compromiso que hasta el momento sigue pendiente.

La información fue proporcionada por Juan Antonio Ruvalcaba, ex obrero perteneciente al grupo conocido como "el cinco por ciento" de AHMSA y quien acompañó activamente la reciente marcha realizada de Castaños a Saltillo en exigencia de justicia laboral.

Ruvalcaba informó que este miércoles sostendrán una reunión tras la última junta encabezada por Julián Torres, vocero del movimiento, con el objetivo de reorganizarse y establecer los próximos pasos de la protesta ante la falta de respuestas concretas de las autoridades federales.

Indicó que actualmente se cuenta con el respaldo de algunos funcionarios para facilitar el traslado del grupo, con la asignación de tres camiones. No obstante, explicó que la capacidad resulta limitada, pues cada unidad tiene alrededor de 40 asientos, lo que es insuficiente para el número de exobreros interesados en participar.

Además, señaló que a nivel federal se les sugirió realizar cualquier movilización antes del 15 de diciembre, debido a la cercanía del periodo vacacional, el inicio de las posadas y las condiciones climáticas, elementos que complican las acciones de protesta.

"Tenemos todavía la esperanza de que la presidenta pueda venir a esta región antes del 15 de diciembre. Si eso ocurre, estaremos presentes en Pasta de Conchos para recibirla y escuchar directamente las respuestas que se nos prometieron para el mes de noviembre, que lamentablemente no llegaron", manifestó.

Ruvalcaba explicó que, de concretarse la visita presidencial, se suspendería el viaje a la Ciudad de México para priorizar el diálogo directo en la zona. En caso contrario, se retomaría la planeación para trasladarse a la capital del país como medida de presión.

Recordó que el costo de un viaje de ida y vuelta a la Ciudad de México asciende aproximadamente a 70 mil pesos por camión, monto imposible de cubrir para los exobreros, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía y a quienes deseen apoyar la causa mediante recursos económicos o logística.

Finalmente, señaló que han recibido algunos respaldos parciales, incluidos viáticos y apoyos de transporte por parte de autoridades locales, así como gestiones en el Congreso del Estado y ante la Secretaría de Gobernación en Coahuila, aunque subrayó que continúan a la espera de una solución definitiva.

"La lucha sigue, no pedimos dádivas, pedimos justicia laboral para quienes dedicamos nuestra vida a AHMSA", concluyó.