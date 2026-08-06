Empresario de Acuña recibe reconocimiento de la FIFA por participación en el Mundial

CIUDAD ACUÑA, COAH. — El empresario acuñense José Santos, representante de la empresa Shipzo, recibió una carta de agradecimiento por parte de la FIFA en reconocimiento a su participación como proveedor durante la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

El reconocimiento de FIFA destaca la labor de Shipzo en la Copa del Mundo.

José Santos expresó su agradecimiento por la distinción otorgada por el máximo organismo del futbol, al considerar que representa un importante respaldo al trabajo realizado por la empresa.

José Santos expresa su agradecimiento por la distinción otorgada por FIFA.

De acuerdo con la información proporcionada, este reconocimiento fortalece la proyección de Shipzo y abre la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades comerciales que podrían traducirse en una mayor derrama económica para Ciudad Acuña.

La distinción abre nuevas oportunidades comerciales para Shipzo en Ciudad Acuña.

Asimismo, se destacó que la empresa se ha caracterizado por su responsabilidad y por participar activamente en diversos programas y brigadas de apoyo a la comunidad.