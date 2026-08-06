Activistas de Sabinas exigen acciones contra la contaminación del río

SABINAS, COAH.- Más de 50 ciudadanos entre hombres y mujeres, integrantes de asociaciones civiles y ambientalistas se reunieron en las márgenes del río Sabinas para anunciar una marcha de protesta en ese municipio, con el propósito de exigir acciones inmediatas para frenar la contaminación de los principales cuerpos de agua de la Región Carbonífera, entre ellos el río Sabinas, el río Álamos y la presa Don Martín.

Durante el encuentro, los participantes manifestaron su indignación por la falta de respuesta de las autoridades a las denuncias presentadas durante años.

Afirmaron que el deterioro de los acuíferos pone en riesgo el abastecimiento de agua, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. "El agua es vida y es inadmisible que continúen contaminándola", expresaron.

Mirthala Gómez Rivera destacada activista y defensora ambiental en la Región Carbonífera, consejera del Centro de Orientación y Protección Ambiental A.C. (CEPASI) ambiental con más de 40 años de trabajo, señaló que durante décadas han presentado oficios y gestiones ante autoridades federales sin obtener soluciones.

Indicó que una de las principales exigencias es concluir y poner en funcionamiento la planta tratadora de aguas residuales de Nueva Rosita, ya que las descargas llegan al río Álamos y posteriormente al río Sabinas, generando contaminación.

Por su parte, Sergio Kobel Romanía, ex alcalde y habitante del municipio de Juárez, sostuvo que la defensa del río debe mantenerse de manera permanente y anunció que buscarán respaldo jurídico para promover acciones legales, incluso a nivel federal e internacional, contra quienes resulten responsables del deterioro ambiental.

También advirtió sobre la disminución de especies de peces y el impacto en los humedales de la región.

Durante la reunión, el profesor Alejandro Múzquiz afirmó que el río Sabinas es un humedal de importancia internacional, registrado con el sitio Ramsar número 1769, por lo que consideró urgente fortalecer su protección.

Señaló que la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la extracción de materiales pétreos representan una amenaza constante para el ecosistema.

Asimismo, los ambientalistas cuestionaron el manejo del agua de la presa Don Martín y pidieron revisar el acuerdo que permite el envío de volúmenes hacia Nuevo León, al considerar que las condiciones actuales de sequía obligan a priorizar el abastecimiento y la conservación del ecosistema regional.

También solicitaron frenar los permisos para la extracción de material en las márgenes del río y convocaron a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a sumarse a la defensa del medio ambiente.