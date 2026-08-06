Confirman suicidio de Isidoro N. en Juárez: Fiscalía

JUÁREZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado identificó como Isidoro N., de 56 años de edad, al hombre localizado sin vida en este municipio.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó la identidad de la víctima y precisó que el fallecimiento fue consecuencia de un disparo con arma de fuego, hechos ocurridos durante la madrugada de hoy.

Detalles confirmados

De acuerdo con la autoridad, las investigaciones establecieron que se trató de un suicidio el número 14 en la Carbonífera.

Tras la práctica de la necropsia de ley, el resultado determinó que la causa de muerte fue una hemorragia cerebral derivada de la lesión provocada por el proyectil de arma de fuego.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía concluyó las diligencias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación y la entrega del cuerpo a sus familiares.