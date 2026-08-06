Saltillo: Despiden a Ana Laura de León y su hija tras ataque armado

SALTILLO, COAH.-Familia y comunidad saltillense se reunió para despedir a Ana Laura de León Morín y a su hija Laura Jaqueline Mora de León, quienes perdieron la vida durante el ataque registrado en la colonia Gustavo Espinoza Mireles.

Los servicios de velación para ambas víctimas iniciaron este jueves 6 de agosto a las 15:00 horas en Capillas San Ángel República, ubicadas sobre el bulevar República, donde familiares, amistades y personas cercanas acudieron para acompañarlas en su despedida.

Ana Laura y Jaqueline fueron recordadas por sus seres queridos, así como por integrantes de la comunidad fotográfica, quienes expresaron su pesar ante los hechos que provocaron su fallecimiento.

Con un servicio completamente lleno, los familiares de ambas mujeres las despiden a espera de la sentencia que se le imponga a Chad "N" quién es hasta este momento señalado como el autor de las muertes en un ataque armado. Además en redes sociales amigos y compañeros de Ana Laura y Jaqueline compartieron mensajes de apoyo para los familiares y tratar de brindar acompañamiento durante esta pérdida.

Por otra parte, familiares informaron que Emmanuel Montero, otra de las víctimas del ataque, será trasladado al estado de Guanajuato. Ahí se realizará su velación en Capillas Foreste y posteriormente se llevarán a cabo los servicios funerarios junto con sus allegados.

La despedida de las víctimas ocurre mientras avanza la investigación judicial del caso. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que Chad "N", señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio y homicidio calificado, fue ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo y quedó bajo disposición de la autoridad judicial correspondiente.