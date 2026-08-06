Horas clave marcarán este jueves el caso del triple homicidio en Saltillo

Saltillo, Coah.- Las horas volverán a ser determinantes este jueves en el caso del triple homicidio registrado en Saltillo, ya que de manera simultánea se llevarán a cabo el funeral de dos de las víctimas y la primera audiencia judicial de Chad N, señalado como presunto responsable de los hechos.

El funeral de Ana Laura de León Morín y Jaqueline Mora de León está programado para iniciar a las 15:00 horas, mientras que, a la misma hora, Chad N comparecerá por primera vez ante un juez en el Centro de Justicia Penal de Saltillo.

El imputado fue trasladado la noche del miércoles desde Piedras Negras, donde fue capturado tras permanecer prófugo. La Fiscalía General del Estado le atribuye, de manera inicial, su probable responsabilidad en los feminicidios de Ana Laura de León Morín y Jaqueline Mora de León, así como en el homicidio de Emanuel Montero.

Además, durante el ataque resultó gravemente herida Anahí, madre del hijo de tres años del imputado, quien recibió un impacto de bala en la cabeza y permanece hospitalizada en estado crítico en la Clínica 2 del IMSS, donde continúa luchando por su vida.

La carpeta de investigación también contempla el delito de sustracción de menores, luego de que presuntamente el acusado se llevara al niño de tres años tras la agresión.

En tanto, los restos de Emanuel Montero serán trasladados a Guanajuato, su estado de origen, donde familiares y amigos le darán el último adiós durante los servicios funerarios.