Taekwondoínes acuñenses conquistan medallas de bronce en la Olimpiada Nacional 2026

Ciudad Acuña, Coahuila.- Los jóvenes acuñenses Diego Chávez Espinoza y Elian Antonio Serrano Loera lograron subir al podium dentro de la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar la medalla de bronce en sus respectivas competencias.

Los atletas, integrantes de la Academia de Taekwondo Mana, continúan destacando por su alto nivel competitivo, consolidándose como referentes del deporte local en certámenes nacionales.

Con estas preseas, ambos taekwondoínes reafirman su lugar entre los mejores atletas de Ciudad Acuña, representando dignamente al municipio en una de las competencias más importantes del país.

Impacto en la comunidad

El desempeño de Diego Chávez Espinoza y Elian Antonio Serrano Loera mantiene a Acuña como una ciudad protagonista en el ámbito deportivo, gracias al esfuerzo y disciplina de sus jóvenes talentos que siguen persiguiendo sus sueños sobre el tatami.