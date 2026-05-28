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Coahuila

Estudiantes del Cbtis 54 representan a Ciudad Acuña en concurso nacional de robótica

Jóvenes acuñenses participaron en el Robocup Dgeti Challenge 2026 con un proyecto desarrollado en el área de electrónica.

Por Angel Garcia - 28 mayo, 2026 - 01:54 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Tres estudiantes del Cbtis 54 representaron a Ciudad Acuña en el concurso nacional Robocup Dgeti Challenge 2026, celebrado en la ciudad de Toluca, Estado de México.

      Participación destacada en el evento nacional

      Los jóvenes participaron en la categoría "Centinelas de Fuego", para la cual diseñaron y construyeron un robot como parte de su proyecto académico en el área de electrónica.

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      Los alumnos que acudieron a la competencia fueron Juan José Hernández del Río, Ricardo Alexander Vázquez de León y Víctor Armando Quintana Ventura, quienes actualmente cursan el cuarto semestre de la especialidad de electrónica.

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      Relevancia de la competencia para los estudiantes

      La delegación acuñense destacó por su participación en el evento nacional, donde estudiantes de diferentes estados del país presentaron proyectos tecnológicos y de innovación.

      Docentes y directivos del plantel señalaron que este tipo de actividades fortalecen el aprendizaje y permiten que los estudiantes continúen desarrollando sus habilidades en el área tecnológica.

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