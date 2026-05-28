Impulsa empresa FRISCO empleos en municipio de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- La empresa minera mexicana FRISCO, dedicada a la explotación y comercialización de oro, plata, cobre, plomo y zinc, realizó en esta ciudad, una jornada de reclutamiento en la que se ofertaron 150 empleos en diversas áreas, destacando los perfiles especializados en minería.

La iniciativa tuvo un gran poder de convocatoria, consolidando a la compañía como un actor clave en la generación de oportunidades laborales en la región.

La jornada de reclutamiento de FRISCO atrajo a más de 200 personas en Nueva Rosita.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Club México, donde más de 200 personas se concentraron con el objetivo de ser entrevistadas y presentar la documentación correspondiente a fin de poder obtener un empleo.

Entre las vacantes disponibles se encuentran puestos en mantenimiento minero, administración y soporte, operación en minas, planta y metalurgia, lo que refleja la diversidad de perfiles que la empresa busca integrar a sus operaciones.

FRISCO busca integrar perfiles especializados en minería y otras áreas.

Representantes de FRISCO estuvieron presentes en el inicio de la jornada al igual que la ingeniera Nazira Zogbi Castro, Secretaria del Trabajo en el Estado de Coahuila, junto con la licenciada Carolina Morales Iribarren, subsecretaria de trabajo en esta cuenta, subrayando la importancia de estas actividades para fortalecer el vínculo con las comunidades y fomentar el desarrollo económico local.

La empresa replicará la jornada en otros municipios de la región Carbonífera.

Debido al éxito de la convocatoria, se anunció que la empresa, en los próximos días replicará estas jornadas en otros municipios de la Carbonífera, ampliando así el alcance de su estrategia de contratación.

Con más de seis décadas de trayectoria, FRISCO fue fundada en 1962 y desde entonces ha contribuido al desarrollo económico, social y tecnológico del país.

La compañía produce concentrados y metales refinados, consolidándose como una de las principales mineras mexicanas con presencia en distintos estados de la República.

Aunque sus oficinas corporativas se encuentran en la Ciudad de México, FRISCO mantiene operaciones en Chihuahua, Baja California, Zacatecas y Aguascalientes, entre otros estados.

Esta amplia cobertura territorial le permite generar empleo y desarrollo en diversas comunidades, reafirmando su papel como motor de crecimiento en la industria minera nacional.