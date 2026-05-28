Coahuila lidera en generación de empleos y formalidad laboral, expresa Nazira Zogbi

NUEVA ROSITA, COAH.- En lo que va del presente año, Coahuila ha generado más de 16 mil empleos, consolidándose como la entidad con mayor formalidad laboral en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Así lo informó la ingeniera Nazira Zogbi Castro, Secretaria del Trabajo estatal, quien destacó que este resultado refleja el compromiso de la administración por fortalecer las oportunidades laborales en beneficio de los ciudadanos.

La funcionaria precisó que, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tan solo en el mes de abril se registraron más de 12 mil nuevos empleos, lo que coloca a Coahuila en la segunda posición nacional en generación de empleos.

La Secretaría del Trabajo destaca que Coahuila es líder en formalidad laboral a nivel nacional.

Además, la entidad figura entre los primeros lugares en rubros por ejemplo al contar con trabajadores con prestaciones superiores a las de la ley y contratos por escrito, lo cual representa un beneficio directo para la seguridad laboral de los coahuilenses.

Zogbi Castro subrayó que estos avances son resultado de las políticas implementadas por el Gobierno estatal, que ha trabajado de manera constante para mantener condiciones favorables que atraigan inversión.

Nazira Zogbi resalta la importancia de la seguridad y estabilidad laboral para atraer inversiones.

Entre los factores más valorados por las empresas, mencionó la seguridad pública, el respeto al Estado de Derecho y la estabilidad laboral, aspectos que han convertido a Coahuila en un destino confiable para invertir.

Asimismo, destacó la calidad de la mano de obra en la entidad, considerada como uno de los principales atractivos para los inversionistas.

"La gente de Coahuila es gente buena, responsable que, lo que quiere es una oportunidad para poder salir adelante, cuentan con buena escolaridad y gran experiencia en diversos ámbitos laborales", destacó la entrevistada.

El IMSS reporta un aumento significativo en el registro de nuevos empleos en Coahuila.

Por lo anterior, externó, -la combinación de estabilidad, seguridad y trabajadores capacitados ha permitido que el estado se mantenga en los primeros lugares nacionales en materia de empleo formal y bienestar laboral-.

Finalmente, la Secretaria del Trabajo reiteró que el compromiso del Gobierno de Coahuila es seguir con el impulso de estrategias que fortalezcan la generación de empleos y la formalidad laboral, además de garantizar que, cada vez más ciudadanos tengan acceso a condiciones dignas y seguras de trabajo con el fin de consolidar así el desarrollo económico de la región.