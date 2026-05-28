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Coahuila

Bomberos de Ciudad Acuña reciben donación de mangueras especiales para combatir incendios

El apoyo fue entregado por José Eduardo Ramón y Pappa's Pizza para reforzar la atención de emergencias en la ciudad.

Por Angel Garcia - 28 mayo, 2026 - 01:35 p.m.
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      Ciudad Acuña.- El cuerpo de Bomberos de Ciudad Acuña recibió una importante donación de mangueras especiales con el objetivo de reforzar la atención de incendios y mejorar el equipo de las unidades de emergencia.

      El apoyo fue entregado por José Eduardo Ramón y la empresa Pappa's Pizza, quienes realizaron el donativo en beneficio de la corporación.

      Las mangueras serán utilizadas para la atención de conatos de incendio que se han incrementado en la ciudad durante las últimas semanas.

      Aumento de incendios en Ciudad Acuña

      De acuerdo con las autoridades, el material entregado cuenta con características especiales para resistir altas temperaturas durante las labores de combate al fuego.

      Compromiso de los Bomberos

      El director de Bomberos, Carlos Flores, agradeció el respaldo recibido y reiteró el compromiso de la dependencia para continuar brindando atención oportuna a la ciudadanía.

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