Crisis hídrica pone en jaque a productores de la región San Carlos–Jiménez

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Productores de las rancherías de San Carlos, Jiménez y comunidades cercanas enfrentan una severa crisis hídrica luego de que el sistema de distribución dejara de operar, impidiéndoles recibir el segundo riego del año, considerado determinante para sus cultivos.

El ganadero Delio Galindo señaló que la situación se agrava por un adeudo acumulado de más de un millón y medio de pesos, el cual mantiene detenido el suministro de agua y pone en riesgo la producción agrícola rumbo al cierre de 2025.

¿Qué consecuencias trae la crisis hídrica?

Los afectados describen un escenario crítico: sin infraestructura funcional y con rezago financiero, la región podría quedar sin cosechas y sufrir un impacto directo en la alimentación y el manejo del ganado.

"Estamos buscando ayuda, porque al final del día necesitamos del agua. Es fundamental y, sin esta, los problemas crecen, desde la falta de alimentos hasta el riesgo para el ganado", dijo Galindo, quien llamó a las autoridades a intervenir para evitar mayores afectaciones.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

La situación actual demanda una pronta respuesta de las autoridades locales para garantizar el suministro de agua y evitar que la crisis agrícola se profundice. La falta de acción podría llevar a una escasez de alimentos y afectar la economía de los productores de la región.