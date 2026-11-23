CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un adolescente de 15 años perdió el control del vehículo que conducía y salió del camino en el cruce de avenida Sur Poniente y Naranjos.

El conductor fue identificado como Axel Obed Pérez Mayo, quien manejaba un Ford Focus modelo 2005, color azul y con placas de Nuevo León.

Al lugar acudieron las autoridades para tomar conocimiento del accidente. El automóvil salió de la vialidad sin impactarse contra algún objeto, por lo que no se reportaron daños derivados de una colisión.

Elementos de la Cruz Roja valoraron al menor y descartaron que presentara lesiones.