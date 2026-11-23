CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El taekwondoin acuñense Diego Chávez conquistó la medalla de oro en el Gran Slam 2026, competencia nacional celebrada en Irapuato, Guanajuato, con lo que sumó un nuevo triunfo a su trayectoria deportiva.

El atleta consiguió el primer oro para Coahuila en esta competencia, resultado que también le permite continuar avanzando en el ranking de la disciplina.

Éxitos recientes de Diego Chávez

Recientemente, Chávez se colocó entre los mejores exponentes del taekwondo, luego de representar a México en el Campeonato Mundial de la especialidad.

Preparación para futuras competencias

El joven continúa con su preparación y busca regresar a las competencias de alto nivel para representar nuevamente al país.