NAVA, Coahuila - Familias y feligreses de Nava participaron en el Encuentro Laical Anual, una jornada de convivencia y reflexión que permitió a integrantes de la comunidad católica compartir sus experiencias y fortalecer sus vínculos.

Durante la reunión, los asistentes participaron en espacios de diálogo e intercambio en torno a sus creencias y valores, además de convivir con otras personas que forman parte de la vida religiosa del municipio.

Participación del Padre Ramón Merancio

En el encuentro estuvo presente el padre Ramón Merancio, quien acompañó a los participantes durante esta actividad comunitaria.

Fortalecimiento de Vínculos en la Comunidad

La jornada ofreció un espacio para mantener el acercamiento entre las familias y los integrantes de la comunidad católica, así como para compartir las tradiciones y valores que forman parte de su fe.