Un incendio de maleza registrado este domingo a un costado de la carretera Federal 57 movilizó a elementos de emergencia, quienes lograron sofocar las llamas antes de que continuaran extendiéndose por la vegetación.

Ubicación del incendio

El siniestro ocurrió entre los puentes Morelos-Allende y Morelos-Nava, en un tramo de circulación constante para automovilistas que utilizan esta vía federal.

Acciones de extinción

Para combatir el fuego se utilizó una máquina apagadora, mientras que la empresa Cajas Alberta apoyó con el abastecimiento de agua para las labores de extinción.

Aunque el incendio fue controlado, este tipo de siniestros representa un riesgo para la vegetación y los conductores, especialmente cuando el humo puede reducir la visibilidad.