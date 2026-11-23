ALLENDE, Coahuila - Una mujer de 77 años presentó malestares luego de verse involucrada en un accidente automovilístico registrado el domingo 22 de noviembre sobre la calle Juárez Norte, donde participaron un automóvil Ford Fusion y una camioneta Chevrolet Tornado.

La adulta mayor viajaba como acompañante en el Ford Fusion, conducido por Silvia Cervera Sánchez, de 54 años, cuando ocurrió el choque contra la camioneta, manejada por Aldo Gúereca González, de 28 años.

Durante la valoración en el lugar, la mujer presentó presión arterial elevada. Aunque se le recomendó recibir atención médica en un hospital, decidió no ser trasladada y acudir por sus propios medios.

El conductor de la Chevrolet Tornado también fue revisado y no presentó lesiones que requirieran traslado. El accidente dejó daños materiales y las circunstancias que originaron la colisión quedaron pendientes de determinar.