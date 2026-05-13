Contactanos
Coahuila

Falla en internet impide cobro de apoyos en Banco del Bienestar de Ciudad Acuña

Decenas de beneficiarios permanecieron en espera sin poder retirar su dinero; algunos gastaron en transporte para acudir al banco.

Por Angel Garcia - 13 mayo, 2026 - 03:52 p.m.
Falla en internet impide cobro de apoyos en Banco del Bienestar de Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña.– Adultos mayores que acudieron al Banco del Bienestar para recibir los apoyos federales no pudieron cobrar debido a fallas en el sistema de internet, situación que dejó a decenas de personas formadas sin posibilidad de retirar su dinero.

      ¿Qué ocurrió en el Banco del Bienestar?

      De acuerdo con los afectados, desde temprana hora permanecieron en espera tanto en las cajas como en los cajeros automáticos, pero el servicio no pudo ser restablecido.

      Reacciones de los beneficiarios

      Servidores de la Nación informaron a los beneficiarios que una alternativa era utilizar sus tarjetas bancarias en centros comerciales para realizar pagos, mientras se solucionaba el problema.

      Sin embargo, los adultos mayores manifestaron su molestia al señalar que muchos de ellos gastaron dinero en taxis para trasladarse hasta el banco y, pese a ello, no pudieron cobrar el apoyo federal.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados