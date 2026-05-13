Falla en internet impide cobro de apoyos en Banco del Bienestar de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Adultos mayores que acudieron al Banco del Bienestar para recibir los apoyos federales no pudieron cobrar debido a fallas en el sistema de internet, situación que dejó a decenas de personas formadas sin posibilidad de retirar su dinero.

¿Qué ocurrió en el Banco del Bienestar?

De acuerdo con los afectados, desde temprana hora permanecieron en espera tanto en las cajas como en los cajeros automáticos, pero el servicio no pudo ser restablecido.

Reacciones de los beneficiarios

Servidores de la Nación informaron a los beneficiarios que una alternativa era utilizar sus tarjetas bancarias en centros comerciales para realizar pagos, mientras se solucionaba el problema.

Sin embargo, los adultos mayores manifestaron su molestia al señalar que muchos de ellos gastaron dinero en taxis para trasladarse hasta el banco y, pese a ello, no pudieron cobrar el apoyo federal.