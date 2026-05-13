Presenta 2do. Informe de Actividades; Directora del Instituto Adolfo E. Romo

La licenciada Verónica Martínez Falcón, directora del Instituto "Adolfo E. Romo", presentó el Segundo Informe de Actividades del plantel que representa en el Municipio de Múzquiz.

Señaló que, este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas refleja el compromiso de la administración con la mejora continua, la calidad educativa y el desarrollo integral de la comunidad escolar.

La representante de dicha casa de estudios agradeció la distinguida presencia del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, M.C. Octavio Pimentel Martínez; del coordinador de la Unidad Norte, Ing. Luis Carlos Talamantes, y de la alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez. Subrayó que su acompañamiento respalda el trabajo que se realiza en la institución.

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Martínez Falcón explicó que, este informe no solo presenta resultados, sino también el esfuerzo conjunto de docentes, personal administrativo, estudiantes y familias, quienes día a día contribuyen a la construcción de una institución más sólida, humana y comprometida con la excelencia, resaltando que, los avances son producto del trabajo en equipo.

Logros destacados del informe

Entre los logros destacó la rehabilitación de aulas y sanitarios, así como la creación de un nuevo laboratorio de ciencias. Precisó que, después de 18 años como instituto, por fin cuentan con este espacio que fortalece la formación académica de los alumnos.

Agregó que, a futuro tienen mucho trabajo por realizar, pero de la mano del rector y trabajando en equipo lograrán más cambios, como el mejoramiento de las canchas deportivas.

Crecimiento en la demanda educativa

Indicó que también están a la espera de abrir otra aula debido a la demanda de aspirantes interesados en formar parte del plantel, el cual brinda educación a un total de 120 alumnos.