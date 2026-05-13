Promueven derechos humanos y prevención de la violencia entre estudiantes de Nava

Nava, Coah.– Estudiantes de la Escuela Secundaria Fausto Zeferino Martínez Morantes, ubicada en la delegación Venustiano Carranza, participaron en una serie de pláticas informativas enfocadas en los derechos humanos y la prevención de la violencia en las relaciones afectivas.

La actividad busca generar conciencia sobre el respeto y la igualdad en las relaciones personales.

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con el respeto, la igualdad y la importancia de identificar conductas de violencia dentro de las relaciones personales, promoviendo entre las y los jóvenes una mayor conciencia sobre la convivencia sana.

Se entregaron cartillas informativas para fortalecer el conocimiento sobre derechos y mecanismos de apoyo.

Además de las exposiciones, se entregaron cartillas informativas con contenidos sobre derechos y mecanismos de apoyo, con el propósito de fortalecer el conocimiento y el diálogo entre la comunidad estudiantil.

Las pláticas fomentan valores que ayudan a construir relaciones sanas dentro y fuera de las aulas.

Este tipo de actividades buscan fomentar valores y herramientas que ayuden a las juventudes a construir relaciones basadas en el respeto y la comunicación, generando entornos más seguros dentro y fuera de las aulas.