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Coahuila

Promueven derechos humanos y prevención de la violencia entre estudiantes de Nava

Alumnos de la Secundaria Fausto Zeferino Martínez Morantes participaron en pláticas sobre respeto, igualdad y relaciones saludables.

Por Alberto Ibarra Riojas - 13 mayo, 2026 - 03:43 p.m.
Promueven derechos humanos y prevención de la violencia entre estudiantes de Nava
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      Nava, Coah.– Estudiantes de la Escuela Secundaria Fausto Zeferino Martínez Morantes, ubicada en la delegación Venustiano Carranza, participaron en una serie de pláticas informativas enfocadas en los derechos humanos y la prevención de la violencia en las relaciones afectivas.

      La actividad busca generar conciencia sobre el respeto y la igualdad en las relaciones personales.

      Durante la actividad se abordaron temas relacionados con el respeto, la igualdad y la importancia de identificar conductas de violencia dentro de las relaciones personales, promoviendo entre las y los jóvenes una mayor conciencia sobre la convivencia sana.

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      Se entregaron cartillas informativas para fortalecer el conocimiento sobre derechos y mecanismos de apoyo.

      Además de las exposiciones, se entregaron cartillas informativas con contenidos sobre derechos y mecanismos de apoyo, con el propósito de fortalecer el conocimiento y el diálogo entre la comunidad estudiantil.

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      Las pláticas fomentan valores que ayudan a construir relaciones sanas dentro y fuera de las aulas.

      Este tipo de actividades buscan fomentar valores y herramientas que ayuden a las juventudes a construir relaciones basadas en el respeto y la comunicación, generando entornos más seguros dentro y fuera de las aulas.

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