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Coahuila

Celebran los 101 años de vida de Don Felipe Hernández en Morelos

Familiares y amigos reconocieron su trayectoria, valores y ejemplo de vida durante una emotiva convivencia en su honor.

Por Alberto Ibarra Riojas - 13 mayo, 2026 - 03:17 p.m.
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      Morelos, Coah.– Rodeado del cariño de su familia y seres queridos, Don Felipe Hernández celebró sus 101 años de vida, convirtiéndose en ejemplo de fortaleza, experiencia y enseñanzas para varias generaciones del municipio de Morelos.

      Familiares y personas cercanas reconocieron la trayectoria de vida de Don Felipe, destacando su esfuerzo, valores y el cariño que ha sembrado a lo largo de los años tanto en su familia como en la comunidad.

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      La celebración de Don Felipe Hernández

      La celebración estuvo marcada por muestras de afecto y buenos deseos, en un ambiente de convivencia donde se resaltó la importancia de honrar a quienes han dejado huella con su ejemplo y dedicación.

      Reconocimiento a su trayectoria

      Con admiración y respeto, amigos y familiares le desearon salud, alegría y muchos momentos más rodeado del aprecio de quienes lo estiman, celebrando este significativo acontecimiento de llegar a los 101 años de vida.

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