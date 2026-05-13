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Coahuila

Persisten riesgos por alcantarilla sin tapa en calles de Nava

Vecinos alertan sobre el riesgo para automovilistas y peatones en el cruce de las calles Hidalgo y Acuña.

Por Alberto Ibarra Riojas - 13 mayo, 2026 - 03:26 p.m.
Persisten riesgos por alcantarilla sin tapa en calles de Nava
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      Nava, Coah.– Habitantes del sector centro de Nava manifestaron su preocupación por una alcantarilla que permanece destapada en el cruce de las calles Hidalgo y Acuña, situación que representa un riesgo tanto para automovilistas como para peatones.

      De acuerdo con vecinos del área, la tapadera habría sido retirada presuntamente por personas ajenas, dejando expuesto el registro en plena vialidad. Para alertar a quienes circulan por el lugar, ciudadanos colocaron ramas y objetos improvisados como señal preventiva para evitar posibles accidentes.

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      Aunque los residentes reconocieron el problema del robo de infraestructura urbana, también señalaron la necesidad de reforzar la vigilancia y atender con mayor rapidez este tipo de reportes, ya que la situación puede derivar en daños materiales o incluso lesiones.

      Ciudadanos hicieron un llamado a la población para mantenerse vigilante y reportar actos vandálicos que afecten espacios públicos, además de pedir a las autoridades correspondientes atender el problema antes de que ocurra un incidente mayor.

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